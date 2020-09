Roma-Juventus: minuto di silenzio per l'arbitro De Santis

Prima del fischio d'inizio di Roma-Juventus, seconda giornata di campionato che segna l'esordio dei giallorossi all'Olimpico in questa Serie A 2020/21, è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria di Daniele De Santis e della sua fidanzata, l’arbitro di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un'aggressione.