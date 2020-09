Roma-Juventus, i convocati di Pirlo: ok Dybala (FOTO)

Andrà in scena domani sera all'Olimpico il big match tra Roma e Juventus, valido per la seconda giornata di campionato. E Andrea Pirlo ha diramato, dopo la conferenza stampa, la lista dei convocati per la trasferta capitolina: nell'elenco figurano Paulo Dybala, recuperato, e il nuovo acquisto, Alvaro Morata.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mckennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.