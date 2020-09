Il tecnico Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Juventus. Per i giallorossi torna a disposizione Bruno Peres dopo la positività al Coronavirus. Out, invece, l'altro esterno destro: Rick Karsdorp. Presente Edin Dzeko, che tornerà a guidare l'attacco giallorosso. Questa la lista: