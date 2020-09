Dopo aver assistito a Verona-Roma, oggi Dan e Ryan Friedkin sono presenti sugli spalti dell'Olimpico per l'esordio stagionale in casa: in scena alle 20.45 Roma-Juventus. I nuovi proprietari, come racconta l'emittente televisiva, hanno avuto un colloquio all'interno dello stadio prima del match col CEO giallorosso Guido Fienga prima di assistere insieme alla gara in tribuna.

(Sky Sport)