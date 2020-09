In vista di Roma-Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico, i bianconeri sono scesi in campo questa mattina per l'allenamento odierno agli ordini di Andrea Pirlo. La seduta è stata incentrata sulla tattica per attaccanti e difensori e si è poi conclusa con una partitella. Paulo Dybala ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo.

In campo anche Alvaro Morata, che ha sostenuto un lavoro individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Domani nuovo allenamento al mattino.

(juventus.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE