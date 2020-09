Juventus, per Alex Sandro stop di un mese: salterà la Roma

Forfait in casa Juve a poche ore dal via della stagione. Si ferma Alex Sandro: l'esterno brasiliano si è sottoposto stamattina ad accertamenti radiologicipresso il J Medical che, come annuncia il club bianconero, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 15 giorni previsti nuovi controlli, si prevede però uno stop di almeno un mese. Alex Sandro salterà così il match con la Roma di domenica 27 agosto.