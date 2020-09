Juventus, lesione al retto femorale per Bernardeschi: potrebbe non essere a disposizione per la gara contro la Roma

La Juventus annuncia attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che Federico Bernardeschi ha riportato un problema durante il ritiro della Nazionale e oggi è stato sottoposto ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale. Il giocatore dovrebbe sottoporsi a nuovi controlli tra quindici giorni, per questo motivo la sua presenza nella gara contro la Roma alla seconda giornata di campionato potrebbe essere a rischio. Come si può leggere nel comunicato: "Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli".

