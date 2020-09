A tre giorni dalla sfida con la Roma, la Juventus si è allenata questa mattina al JTC agli ordini di Andrea Pirlo. I bianconeri hanno lavorato sul possesso palla, prima di passare a una partita a tema per poi concludere la seduta con una partitella. Anche domani la seduta è in programma al mattino, mentre alle 14.30 andrà in scena la presentazione di Alvaro Morata.

(juventus.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE