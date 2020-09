Hellas Verona, Veloso: "Se Kumbulla andrà via lo avrà meritato"

Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in vista della prima gara di campionato in programma sabato sera al Bentegodi contro la Roma. Il giocatore ha parlato anche del possibile trasferimento di Kumbulla nella Capitale. Queste le sue parole: “Se Kumbulla andrà via lo avrà meritato, perché ha fatto una grandissima stagione. Tutti sono importanti in questo gruppo. Noi dobbiamo andare avanti. Quelli che vanno siamo contenti per loro, quelli che arrivano devono capire la nostra mentalità. La Roma? Si affronta come tutte le altre squadre. Tutte le partite sono difficili, noi dobbiamo prepararci per fare il nostro meglio”.

(Sky Sport)