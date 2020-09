Prosegue la preparazione dell'Hellas Verona alla prima giornata del campionato di Serie A 2020/21, che vedrà impegnati gli uomini di Juric contro la Roma. Nella sessione di allenamento odierna allo Sporting Center 'Paradiso' gli scaligeri hanno effettuato un lavoro in palestra - lavoro incentrato sulla forza - per poi concentrarsi sul lavoro tattico in campo. Nuova seduta fissata per la serata di domani.

(hellasverona.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE