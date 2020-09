Hellas Verona: Ilic salta la Roma per il decreto anti-Covid

Per la sfida contro la Roma - in programma sabato prossimo al Bentegodi - il tecnico del Verona, Juric, dovrà fare a meno di Ivan Ilic, arrivato in estate dal Manchester City. Il giocatore infatti non potrà essere convocato a causa delle norme del decreto anti-Covid: chiunque provenga dalla Serbia infatti non può ottenere il visto di lavoro prima del 30 settembre.