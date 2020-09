Hellas Verona: esercitazioni sul possesso palla e partitelle a campo ridotto in vista della Roma

Anche l'Hellas Verona comincia la settimana di preparazione al debutto in Serie A. In vista della sfida contro la Roma, gli uomini di Ivan Juric sono scesi in campo per un allenamento serale allo Sporting Center 'Paradiso'. Esercizi di mobilità, esercitazioni sul possesso-palla e mini-partite a campo ridotto per i primi avversari in gara ufficiale dei giallorossi nella stagione 2020/2021. Fissata per domani sera la prossima sessione d'allenamento degli scaligeri.

(hellasverona.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE