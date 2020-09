Genoa-Torino: nessuna decisione sul rinvio. Consiglio di Lega aggiornato a domani

Non è ancora stata presa alcuna decisione riguardo il possibile rinvio di Genoa-Torino in seguito alle numerose positività al Covid-19 riscontrate nel club rossoblu: il club ligure infatti nella serata di oggi ha aggiornato il bollettino con i tesserati positivi al tampone che sono passati da 14 a 15. Il Consiglio di Lega si è aggiornato a domani per decidere se disputate o meno la gara.