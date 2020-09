FOTO - Roma-Juventus 2-2

Pari con rimpianto per la Roma di Paulo Fonseca, che in casa contro la Juventus fa 2-2. I giallorossi passano in vantaggio nel primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Jordan Veretout. Pareggio di Cristiano Ronaldo, sempre da penalty, ma allo scadere della prima frazione è ancora Veretout a portare avanti i giallorossi, capitalizzando il contropiede perfetto.

Nella ripresa la Roma spreca e nonostante l'uomo in più - di bello caccia Rabiot per doppio giallo al 62' - subisce il pareggio, ancora ad opera di CR7 che spedisce alle spalle di Mirante un suggerimento dall'out di destra di Danilo.