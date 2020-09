Coronavirus, Ricciardella (dg Genoa): "La partita col Torino? Non potremo allenarci, ci aspettiamo decisioni coerenti col momento"

"La maggiorparte sono asintomatici, qualcuno ha una sintomatologia leggera". A parlare dei numerosi casi di positivita' al Covid-19 nel Genoa e' il direttore generale del club ligure, Flavio Ricciardella. "Come mai siamo arrivati a 14 positivi? Non sono medico, non so rispondere sul numero dei contagiati - spiega Ricciardella a Skysport24 - Posso dire che dall'inizio dell'emergenza abbiamo sempre applicato il protocollo ed e' la prima volta che ci troviamo di fronte a casi di contagi".

Prima della partita con il Napoli, i positivi erano due: "Tutte le altre persone salite sull'aereo per Napoli erano negative, tant'e' che abbiamo rinviato la partenza per attendere i tamponi fatti nella notte: siamo partiti al mattino proprio per avere la certezza che tutti erano negativi". Sabato alle 18 e' ancora in programma la gara di campionato contro il Torino, ma il Genoa si attende a breve un rinvio: "Abbiamo avvisato immediatamente Lega e federazione, senza fare alcuna richiesta. Ci aspettiamo pero' decisioni coerenti con il momento e nell'interesse di tutti. Oggi non possiamo allenarci, probabilmente nemmeno nei prossimi giorni, quindi affrontare una partita sembra difficile".