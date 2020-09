Biglietti Roma-Juventus: giallorossi in attesa di disposizioni dalla Regione. Domani il piano di gestione delle presenze

Sviluppi sulla possibilità di veder accedere i tifosi allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Juventus: secondo quanto riferisce Flavio Maria Tassotti in un tweet, i giallorossi sarebbero in attesa di istruzioni da parte della Regione Lazio per aprire l'impianto a 1000 tifosi. Domani dovrebbe essere presentato al Gruppo Operativo Sicurezza il piano delle gestione delle presenze, con la Roma intenzionata a riservare circa un quarto dei posti disponibili ad operatori sanitari.

