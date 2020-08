Serie B: è lo Spezia la terza squadra a esser promossa in A

Lo Spezia è la terza squadra a venir promossa dalla Serie B nel massimo campionato italiano. Precedentemente erano riuscite a salire già Benevento e Crotone. La squadra ligure ha dovuto effettuare lo spareggio playoff insieme al Frosinone. All'andata i bianconeri si erano imposti per 1-0, e questa sera nonostante la sconfitta maturata per 1-0 sono riusciti lo stesso a venir promossi, questo perché in caso di playoff con stesso risultato viene premiata la squadra che in classifica si è ritrovata con più punti al termine del campionato.