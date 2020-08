Diritti tv: la Lega segna la deadline: "Offerte vincolanti entro il 25 agosto"

Destinata a slittare di qualche giorno rispetto al 25 agosto, data ipotizzata dopo la riunione del 30 luglio, la riunione in cui si discuteranno le offerte dei fondi di investimento interessati alla media company per i diritti tv della Serie A. Bain, Cvc e Advent, sono interessati ad acquisire quote di minoranza della media company mentre Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, solo al ruolo di finanziatori.

La Lega ha invitato gli stessi soggetti a rimodulare o confermare le proposte, inviando "la migliore offerta, di natura tassativamente vincolante, entro martedì 25 agosto". Nei giorni successivi la Lega organizzerà riunioni in cui i dirigenti dei club potranno approfondire ogni aspetto delle offerte con l'advisor finanziario Lazard e quello legale, lo studio Gop.

(ansa)