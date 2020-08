Coronavirus, Nanni (commiss. medica Figc): "Se aumentano i positivi, la Serie A può slittare"

RADIO KISS KISS - «I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo», lo dice, dai microfoni dell'emittente radiofonica, il professor Gianni Nanni, capo dello staff sanitario del Bologna e rappresentante dei medici della Serie A nella commissione medica della Figc. «Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione - aggiunge - , lo slittamento dell'inizio del campionato diventerebbe un'ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga».

«Per questo raccomandiamo ai calciatori, in questi ultimi giorni di vacanza - dice ancora Nanni -, di tenere comportamenti responsabili. Mi rendo contro che non si può vietare ai giovani calciatori di fare le loro vacanze. Ci auguriamo però che siano prudenti, e che rispettino tutte le indicazioni di cautela e prevenzione per evitare di contrarre il Covid-19».