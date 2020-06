Torino, stagione finita per Baselli: lunedì l'operazione al ginocchio

Stagione finita per Daniele Baselli, dopo l'infortunio al ginocchio destro. "Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore - si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna", si legge nel comunicato del club granata. Baselli, dunque, salterà anche il match contro la Roma, penultima giornata di campionato.

