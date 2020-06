Serie A, Ulivieri: "Blocco retrocessioni? Niente furbate, spero passi la linea federale"

"Spero che passi la linea federale. Senza furbate, sono una brutta cosa che non funzionano mai. In un momento di difficolta' come questo il nostro mondo non puo' permetterselo". Cosi' il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, all'entrata del Consiglio Federale della Figc, commenta la proposta avanzata dalla Lega Serie A di bloccare le retrocessioni se il campionato si fermasse nuovamente per la pandemia. "Manifestazioni violente degli ultra'? Vediamo troppa violenza nel mondo, fortunatamente c'e' anche una reazione popolare. Credo dovrebbe esserci una reazione collettiva e una risposta delle istituzioni", ha aggiunto Ulivieri.