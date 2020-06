Sampdoria: partitella nella seduta odierna. Martedì la ripresa

Ad attendere la Roma alla ripresa del campionato c'è la Sampdoria dell'ex Ranieri. Oggi, come reso noto dal sito ufficiale del club, i blucerchiati hanno svolto una partitella in famiglia a chiudere la settimana di lavoro. Ranieri ha diviso il gruppo in due squadre che, dopo una prima fase di riscaldamento a secco e attivazione con il pallone, si sono affrontate sul campo 2 del “Mugnaini”.

Alla sfida non hanno preso parte Julian Chabot (scarico in palestra), Albin Ekdal, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira (specifici in campo e in palestra). Alex Ferrari continua il proprio percorso di recupero. Lo staff ha concesso domenica e lunedì di completo riposo, la ripresa è fissata per martedì pomeriggio.

(sampdoria.it)

