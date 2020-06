Milan, Ibrahimovic e Duarte recuperano dai propri infortuni e puntano la sfida con la Roma

In casa Milan prosegue il lavoro di recupero dei giocatori infortunati in vista della ripresa della Serie A. Secondo quanto riportato dal portale sportivo, nella giornata di oggi Duarte si sarebbe sottoposto a esami strumentali che hanno rilevato una totale guarigione dal proprio infortunio. Nella giornata di ieri anche Ibrahimovic aveva effettuato lo stesso test ed era risultato guarito. I due potranno tornare ad allenarsi in gruppo e, presumibilmente, mister Pioli potrà averli a disposizione per la sfida con la Roma in programma il 28 giugno.

(calciomercato.com)