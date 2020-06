FIGC, Gravina: "Presto il provvedimento sulla quarantena soft"

"Ritengo straordinario il risultato che siamo riusciti ad ottenere con il Comitato Tecnico Scientifico. Non si tratta di eliminare la quarantena, ma di applicare una quarantena guidata e controllata, per cui non ritengo sia necessaria una modifica di legge. Io sono convinto che, avendo ottenuto il risultato e la condivisione del massimo organismo scientifico che in questo momento collabora con il Ministero della Salute, sarà un provvedimento abbastanza veloce. Noi ce lo auguriamo". Queste le parole con cui il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso sulla questione-quarantena ai microfoni dell'emittente satellitare.

"Siamo convinti che - prosegue il numero 1 della Federcalcio -, se ciascuno di noi rispetta le volontà e non si abbandona a conflitti interpersonali, a brevissimo troveremo una soluzione. Stiamo cercando di acquisire quel senso di unitarietà, di partecipazione, di condivisione e coinvolgimento di quella parte che rappresenta il cuore pulsante della passione del nostro mondo, i tifosi. Stiamo cercando un traguardo di centralità all'interno di uno dei più grandi fenomeni sociali del nostro Paese".

(Sky Sport)