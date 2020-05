Serie A, Ibarra (CEO Sky Italia): "Speriamo che domani i club prendano in considerazione la proposta che facciamo da settimane"

Continua a tenere banco il tema dei diritti tv in relazione alla ripresa del campionato e agli accordi da trovare fra le televisioni e la Serie A per i prossimi campionati. In una telefonata con l'agenzia di stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni Maximiliano Ibarra, CEO di Sky Italia. Queste le sue parole:

"Ci auguriamo che l'Assemblea di domani sia finalmente l'occasione giusta in cui i rappresentanti dei club di Serie A possano prendere in serio esame la proposta di dialogo che da settimane facciamo loro. In tutta Europa, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, le leghe e i broadcaster stanno affrontando insieme questa grave emergenza trovando delle soluzioni equilibrate e di interesse generale".

(ansa)