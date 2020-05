Serie A, terminato il Consiglio di Lega: da domani allenamenti di squadra senza ritiro. Si cerca ancora un'intesa sulla quarantena

Si è da poco concluso il consiglio di Lega dove si è stabilito che le squadre di Serie A da domani potranno svolgere gli allenamenti di gruppo, rispettando il distanziamento sociale e con la possibilità di usare il pallone, ma senza ritiro. È questa la novità emersa dal meeting quest'oggi. Infatti il Governo avrebbe deciso di andare incontro alle esigenze dei club attenuando anche le responsabilità ai medici sociali che saranno riconosciute, come riferisce il portale specializzato in calciomercato, soltanto in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli. Sul fronte quarantena non c'è stata ancora apertura da parte del Governo che vuole l'isolamento dell'intero gruppo nel caso dovesse emergere un contagiato di coronavirus in squadra.

(Tmw)

