Serie A, Consiglio di Lega: è scontro sul recupero della 25a giornata

Due fazioni quelle che si sarebbero delineate tra i club di Serie A, tutt'ora impegnati nel Consiglio di Lega. L'attrito sarebbe nato in merito al recupero della 25a giornata: alcune società sarebbero propense al recupero come primo atto della - eventuale - ripartenza, per poi proseguire con il normale svolgimento del calendario. Altre, invece, preferirebbero inserire il recupero in un turno infrasettimanale successivo al rientro in campo di tutti i club di A.

Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma sono le gare saltate a causa del manifestarsi dell'emergenza Coronavirus.

(ansa)