Serie A, accordo Cts-medici: ridotti da 14 a 7 i giorni di quarantena durante il campionato

Il Comitato tecnico-scientifico e i medici della Serie A avrebbero trovato un accordo in merito al protocollo da seguire in caso di nuovo contagio durante il campionato. Come riferisce l'emittente televisiva, qualora un calciatore dovesse risultare positivo al coronavirus, i giorni di quarantena saranno 7 e non 14 come inizialmente previsto, sia per il diretto interessato, sia per la sua squadra. Rimane di due settimane se la positività viene riscontrata durante gli allenamenti collettivi.

(Sportmediaset)

