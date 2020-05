Rizzoli: "I nostri arbitri pronti per la ripresa del campionato. 5 cambi? Sì, ma solo in 3 slot"

RAI RADIO 1 - Anche gli arbitri sono in attesa del vertice tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentanti del mondo del calcio in programma il prossimo 28 maggio, per capire come riprendere il campionato. "Noi siamo pronti per l'eventuale ripresa, restiamo in attesa del confronto del 28 col Governo. Appena sapremo esattamente le linee del protocollo da adottare applicheremo delle strategie di ripartenza. Per ora ci sono solo ipotesi, ma gli arbitri si stanno allenando da tempo". Sono le parole di Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, intervenuto durante la trasmissione 'Sabato Sport', in onda oggi sulle frequenze dell'emittente radiofonica. Poi Rizzoli ha proseguito: "Se c’è malcontento da parte nostra? No. Ci sono preoccupazioni, pensieri su alcuni argomenti da risolvere, attesa per capire come verranno affrontati vari step e quale sarà il modo migliore per ripartire in sicurezza, sapendo che bisognerà stare molto attenti. Noi arbitri abbiamo preoccupazioni diverse dalle società perché abbiamo 80 persone che arrivano da diverse parti d'Italia e dovranno spostarsi: bisognerà stare attenti sui viaggi". Sulle cinque sostituzioni da poter fare durante la gara Rizzoli ha aggiunto: "Da un punto di vista regolamentare è importante che non possano essere utilizzate dagli allenatori strategie per perdere tempo, mantenendo la possibilità di fare questi cinque cambi in soli tre slot. Da un punto di vista tecnico non sta a me giudicare. È un'opportunità dovuta al rischio di infortuni per le tante partite che si dovrebbero giocare in un arco temporale ristretto, con match ogni quattro giorni. Ma saranno la Federazione e le leghe a decidere se accettare la novità". E sulle distanze da mantenere rispetto all'arbitro in caso di proteste: "C’è la possibilità di fare qualcosa di nuovo dopo questa emergenza: se capiamo che le proteste non servono e il rispetto è fondamentale, potremo avere un grande beneficio. È chiaro che le proteste, da sempre una delle cose più antipatiche da vedere, andranno gestite in modo diverso. Oggi bisogna avere un rispetto reciproco delle distanze e dunque quando non verranno rispettate bisognerà intervenire: questo non significa ammonire tutti, ma la distanza opportuna per dialogare con l'arbitro deve essere di un metro e mezzo. Questo può essere un passo culturale importante". Infine sul Var Rizzoli ha concluso: "Abbiamo fatto un grosso sforzo per mettere in sicurezza tutto, quindi riusciremo a ripartire utilizzando la tecnologia. È chiaro che questo garantirà uniformità per il campionato. Nella stanza resteranno due arbitri, Var e Avar, e l'operatore, mentre solo la persona addetta a inviare le immagini alla regia sarà in un'altra sala. Quindi tre persone nella stessa sala, un maggiore distanziamento e poi anche plexiglass e l'utilizzo delle mascherine: auspichiamo che non ci sia alcun tipo di rischio".