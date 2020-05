Ripartenza Serie A, Tommasi: "Passo avanti, ma restano criticità da risolvere"

ANSA - «Avere una data certa è di sicuro un passo avanti, ma restano criticità e speriamo di risolverle», così Damiano Tommasi, presidente dall'Assocalciatori, commenta all'agenzia di stampa l'annuncio che la serie A riparte il 20 giugno. «Nel pieno dell'epidemia, avevo parlato di uno Zoncolan da scalare: abbiamo superato ei tornanti, ma non siamo ancora in discesa», aggiunge Tommasi, specificando che a pesare sulla ripartenza sono i rischi derivanti dalle modalità di quarantena, in caso di nuove positività.