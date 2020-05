Inter, Marotta contro il protocollo: "Cambino le regole o non andremo in ritiro"

REPUBBLICA.IT - Come la Roma così anche l'Inter ha manifestato la propria contrarietà al protocollo redatto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di gruppo. L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha definito "inapplicabili" le previsioni della Federazione. I punti contestati sono quelli riguardanti il maxi-ritiro (le 27 camere della Pinetina basterebbero a malapena a ospitare i giocatori), l'incertezza sulla gestione di eventuali positivi al coronavirus, fino alle troppe responsabilità che ricadrebbero sui medici sociali in caso di contagio. "Non vogliamo fare polemica - ha affermato il dirigente nerazzurro al portale del quotidiano romano - ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative".

