Coronavirus, dietrofront di Cellino: "Ho cambiato idea, bisogna tentare di riprendere il campionato"

In queste settimane in cui si discute sulla possibilità di riprendere o meno il campionato, il presidente del Brescia Massimo Cellino aveva sempre manifestato la sua contrarierà al ritorno della Serie A. Ma il patron delle rondinelle sembra aver cambiato idea, come rivelato al portale del quotidiano romano: "Mi adeguo alla maggioranza della Serie A. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. In Lombardia è ancora complicato fare i test medici: ma se si gioca, io resto al Rigamonti, nessun campo neutro".

(Repubblica.it)

