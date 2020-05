Coronavirus, Bologna pronto alla ripresa: via libera la prossima settimana agli allenamenti individuali a Casteldebole. La Spal prolunga lo stop

Il Bologna è al lavoro, fra tecnici, dirigenti e sanitari, per riprendere gli allenamenti lunedì, come consentito dall'ordinanza regionale, o, più probabilmente, più avanti nel corso della settimana. Nel caso, si tratterà di allenamenti individuali - come previsto dall'ordinanza - che quindi si concentreranno più sulla parte atletica e tecnica, mettendo inevitabilmente tra parentesi la tattica. Il distanziamento dei calciatori sarebbe favorito dal fatto che il centro tecnico di Casteldebole, quartier generale rossoblù, ha ben undici campi a disposizione che servono sia per la prima squadra, sia per il settore giovanile che, però, attualmente, è fermo.

Nella prima fase il Bologna non è intenzionato a coinvolgere i tecnici negli allenamenti dei calciatori. È quanto si apprende al termine della prima riunione, fra dirigenti e sanitari, per valutare la possibilità, offerta dall'ordinanza regionale, di far ricominciare gli allenamenti individuali per i calciatori.

Anche se i dettagli sono ancora in via di definizione, l'ipotesi sarebbe quella di mettere a disposizione gli undici campi del quartier generale di Casteledebole per consentire ai calciatori di allenarsi, da soli, in un'area più protetta e isolata, anziché farlo, come previsto dalle norme, nei parchi pubblici della città o in altre aree aperte al pubblico. Anche gli spogliatoi saranno chiusi per evitare contatti.

Per una squadra emiliana che si prepara a ripartire, ce n'è un'altra che prolunga lo stop. La Spal non riprenderà gli allenamenti, nonostante l'ordinanza odierna della Regione Emilia Romagna lo consenta. Lo ha comunicato la società, precisando in una nota ufficiale che "l'attività della prima squadra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive".

