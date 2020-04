Hellas Verona, Verre: "Sono cresciuto con Totti e De Rossi, i miei idoli"

Come qualunque giocatore romano e romanista anche Valerio Verre vede in Totti e De Rossi, che sono state bandiere della Roma, il proprio idolo. A confessarlo è lo stesso calciatore di proprietà della Sampdoria, ora in prestito all'Hellas Verona, ridisponendo alle domande dei tifosi in una diretta Instagram con il profilo ufficiale del club veneto. Infatti Verre non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto chi fosse il suo giocatore preferito: "Sono cresciuto con Totti e De Rossi, sono sempre stati loro. Adesso non c'è". Poi su Roma città, che tra l'altro oggi compie 2773 anni ha aggiunto: "Roma mi manca moltissimo, ogni due settimane circa torno. Stare con la famiglia, con gli amici, passeggiare in centro è una cosa che sento mia, perché sono di Roma. Poi secondo altri è una città troppo caotica, ma a me manca anche quello".