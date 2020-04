Nessuna rivoluzione in caso di interruzione del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus. Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, se la Serie A non dovesse ripartire si seguirà dunque il modello francese, con la situazione cristallizzata al momento in cui il torneo è stato interrotto. Invariati rimarrebbero anche i formati di retrocessioni e promozioni in e dalla Serie B.

(Sky Sport)