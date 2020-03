Ufficiale: il Cagliari esonera Maran

Le voci circolate insistentemente nella giornata di ieri hanno trovato ufficialità nella mattinata odierna: dopo la sconfitta interna con la Roma per 4-3, Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Questo il comunicato ufficiale del club sardo:

"Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna".

(cagliaricalcio.com)

