Serie A, reti inviolate alla Dacia Arena: 0-0 tra Udinese e Fiorentina

Da una parte un'occasione per Okaka, dall'altra un palo di Milenkovic. In mezzo poco altro: Udinese e Fiorentina non si fanno male e in una Dacia Arena senza pubblico si dividono la posta. Termina 0-0 la gara tra bianconeri e viola, recupero del 26esimo turno di Serie A. Classifica sostanzialmente immutata per entrambe: la Fiorentina sale al dodicesimo posto a quota 30 punti, 28 per l'Udinese che supera il Torino.