Serie A a porte chiuse: danno da 30 mln per i club italiani. Per la Roma 2,4 mln di potenziale mancato incasso

Si continuerà a giocare ma a porte chiuse. L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha portato le autorità a decidere di far proseguire il campionato, senza però tifosi presenti allo stadio, almeno fino al prossimo 3 aprile. Un decisione che avrà tuttavia un impatto non solo sullo spettacolo, ma anche a livello economico. Infatti, secondo le stime elaborate dal portale calcio e finanza, la Serie A subirà un danno di circa 30 milioni di euro. La Juventus sarà la squadra più colpita, con circa 12,3 milioni di potenziale mancato incasso, pari pari al 43% di tutti i club della Serie A. Tra chi potrà perdere di più anche Milan (circa 3,4 milioni, pari al 12%) e Inter (2,7 milioni di euro, 10%). La Roma, costretta a giocare senza pubblico in due partite (quella con la Samp in casa e quella a San Siro con il Milan), avrà un potenziale mancato incasso di 2,4 milioni di euro.

(calcioefinanza.it)

