Serie A, Parma-Spal 0-1: Petagna regala la vittoria a Di Biagio

Nel giorno designato per i recuperi della 26a giornata sono scese in campo Parma e SPAL. La partita allo stadio Tardini si sarebbe dovuta giocare alle 12:30 a porte chiuse, ma alla fine il match è iniziato alle 13:45, a causa della possibilità di sospensione da parte della Lega della giornata di recuperi per paura di contagi del coronavirus. Alla fine a trionfare è al squadra di Di Biagio, che grazie a un gol di Andrea Petagna conquista i 3 punti. La SPAL sale così a quota 18 punti e il Parma rimane a 35 in nona posizione.