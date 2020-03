Serie A, lunedì riunione tra i club per decidere la data entro cui riprendere il campionato

La Serie A rimane bloccata dall'emergenza coronavirus. Per decidere il da farsi in vista della ripresa per lunedì mattina è stato previsto un incontro, in conference call, tra alcuni club del massimo campionato italiano. L'idea sembra quella di allinearsi alla decisione presa dalla Serie B: considerando il possibile slittamento di Euro2020 l'idea è quella di riprendere le partite entro e non oltre il 9 maggio, per poter concludere il campionato nel periodo estivo. La data non è casuale, infatti se non fosse possibile riprendere i match entro quel limite si ipotizzerà una conclusione del campionato anticipata, anche se l'assegnazione d'ufficio dello scudetto sembra non essere una soluzione accettabile.

(tuttomercatoweb.com)

