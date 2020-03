Serie A, Lecce-Atalanta 2-7: dilagano i nerazzurri, saldi al quarto posto

L'Atalanta affossa il Lecce vincendo 2-7. Primo tempo in equilibrio e terminato 2-2 con l'autogol di Donati e il gol di Zapata per i nerazzuri, pareggiati da Saponara e ancora Donati. Nella ripresa dilaga la squadra di Gasperini con il gol di Ilicic, la doppietta Zapata e le reti finali di Muriel e Malinovski. Bergamaschi che volano a +6 dalla Roma con una gara in meno.