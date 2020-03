Serie A: il Genoa piega il Milan, vince anche la Samp

Si concludono altri due dei recuperi della 26esima giornata di Serie A. Si sono infatti disputate alle 15 Milan-Genoa e Sampdoria-Verona. A 'San Siro' si impone la squadra di Nicola, che affonda i rossoneri con due reti arrivate nella prima frazione di gara e firmate Pandev e Cassata. A poco serve il gol di Ibrahimovic, siglato al 77' di gioco.

A 'Marassi', invece, la Samp vince in rimonta sull'Hellas. All'autogol di Audero rimedia Quagliarella con una doppietta. Da segnalare l'espulsione di Linetty nel finale. Qualcosa si smuove dunque in zona retrocessione, dove blucerchiati e grifoni si portano rispettivamente a 26 e 25 punti in classifica. Fermi invece rispettivamente a 36 e 35 punti Milan e Verona.