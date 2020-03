La Sampdoria di mister Ranieri perde un pezzo importante del proprio centrocampo in vista della gara di domani contro l'Hellas Verona. Stando infatti alle convocazioni diramata dal club blucerchiato a Marassi non sarà presente Andrea Bertolacci a causa di un fastidio muscolare. Il numero 91 della squadra di Ranieri potrebbe essere in dubbio anche per la sfida contro la Roma, in programma il 15 marzo all'Olimpico.

(tuttomercatoweb.com)

