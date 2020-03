Sampdoria: allenamento mattutino. Seduta rigenerativa per Linetty, personalizzato per Barreto

Come programmato una volta ufficializzato il rinvio della gara contro il Verona, la Sampdoria si è allenata questa mattina a Bogliasco sotto una fitta pioggia. Dopo l'attivazione in palestra, Claudio Ranieri e lo staff hanno organizzato per il gruppo un lavoro prevalentemente atletico per un totale di oltre 60 minuti. Linetty, che gia' nella giornata di ieri aveva svolto questo tipo di lavoro, ha invece effettuato una seduta rigenerativa. Personalizzato per Barreto, percorso riabilitativo post-intervento per Ferrari. Domani in agenda un nuovo allenamento, sempre in mattinata.