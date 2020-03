LIVE - Juventus-Inter rinviata, Dal Pino (pres. Lega Serie A): “Marotta ha rifiutato di giocare di lunedì a porte aperte, non parli di campionato falsato"

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, replica furioso alle accuse mosse dall'ad dell’Inter Beppe Marotta che ha parlato di “campionato falsato” in seguito ai numerosi rinvii delle gare di questa giornata, tra cui Juventus-Inter. “Venerdì l'ad De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato".

La Lega aveva infatti studiato l’ipotesi di spostare Juventus-Inter, inizialmente prevista domenica sera a porte chiuse, al lunedì ma a porte aperte. Ma questa ipotesi è tramontata per il no dell'Inter che voleva giocare come previsto in primo tempo dalla Lega, vale a dire a porte chiuse.

LIVE:

13.00 - «Pretendo la regolarità del campionato. Dopo le scelte prese, non deve esserci nemmeno l'ombra del sospetto sulla regolarità del campionato. Viste le indicazioni sul Coronavirus da parte della Comunità Scientifica, abbiamo dato alla Lega 2 possibilità: rinviare o giocare a porte chiuse. La Lega calcio ha deciso di rinviare, anche per evitare lo spettacolo degli stadi vuoti. Una decisione autonoma. Certo stabilisce un precedente, e capisco chi dice che debba valere, anche se fortunatamente per tre regioni e non più sei, anche per la prossima giornata». Così il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ribadisce che la decisione di rinviare le gare previste inizialmente a porte chiuse è una decisione autonoma della Lega calcio di Serie A e che costituisce un precedente anche per le prossime giornate nel caso in cui vengano prulungate in alcune ragioni le misure contro il coronavirus. «Ora spetta alla Lega fare di tutto, anche smontare e rimontare le giornate se occorre, per equilibrare il calendario nelle prossime settimane. Come Ministro chiederò che si faccia il massimo per garantire parità di trattamento a tutti i club», ha aggiunto netto il ministro.

(AdnKronos)

12.30 - È in corso un Consiglio di Lega Serie A straordinario che si sta svolgendo in call conference. La richiesta era arrivata dall'Inter dopo la decisione di posticipare cinque partite di campionato che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse a causa del coronavirus nelle regioni colpite, tra cui Juventus-Inter.

(AdnKronos)

12.15 - Continua la protesta della Curva Nord dell'Inter sotto gli uffici della Lega Serie A. Dopo lo striscione di ieri sera «Calciopoli, ci risiamo?», un gruppo di ultras si è dato appuntamento sotto gli uffici criticando la decisione di ieri di posticipare il derby d'Italia. «Lega indegni, vergognatevi» e «Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi», gli striscioni esposti oggi.

(ansa)