Sono due dei tre ex in campo oggi contro la Roma, ma prima del confronto in campo sorrisi e abbracci con i compagni di squadra di una volta. Radja Nainggolan e Luca Pellegrini si sono fermati a colloquio con i giocatori della Roma al momento dell'arrivo alla Sardegna Arena, poco prima del riscaldamento delle due squadre.

(foto lapresse)