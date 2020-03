Coronavirus, Lega Serie A: convocata d'urgenza un'assemblea venerdì alle 15. All'ordine del giorno taglio stipendi e aggiornamento sul calendario

Un'assemblea della Lega Serie A è stata convocata d'urgenza per questo venerdì alle 10 in prima convocazione e, all'occorrenza, alle 15 in seconda convocazione. All'ordine del giorno anche un'ipotesi di addendum all'accordo collettivo con l'AIC, con cui la Lega sta trattando la sospensione degli stipendi. È previsto anche un aggiornamento sugli scenari del calendario per concludere la stagione, sospesa per l'emergenza coronavirus.

L'assemblea si terrà ovviamente in video conferenza in ottemperanza alle prescrizioni per contenere il contagio da Coronavirus.