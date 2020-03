LIVE - Coronavirus, anticipato il consiglio straordinario di Lega: incontro in corso

Continuano i problemi per il campionato di Serie A dopo l'arrivo del corona virus in Italia. Dopo aver dovuto rimandare sei partite per due giornate di campionato consecutive, La Lega adesso deve decider quali decisioni prendere per provare a far disputare le prossime partite.

18.30 - La riunione si sta svolgendo in videoconferenza e a prendervi parte sarebbero Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, Maurizio Casasco, Alessandro Antonello, Stefano Campoccia, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Claudio Lotito e Giuseppe Marotta (questi ultimi due però non voteranno ai fini della decisione finale).

(gianlucadimarzio.com)

18.22 - La Lega ha deciso di convocare in questi minuti il consiglio straordinario in programma mercoledì, per cercar di prendere una decisione in vista della prossima giornata. Nella giornata di ieri un Decreto firmato dal presidente del Consiglio ha imposto di non poter giocare a porte aperte partite nelle regioni ad alto rischio contagio.

(Sky Sport)