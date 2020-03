Cagliari-Roma, 'giallo' sul quarto gol dei giallorossi: la Lega lo assegna a Mkhitaryan ma l'armeno non sembra toccare il pallone

La Roma vince e mette in fila la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ma se i giallorossi tornano ai tre punti, un piccolo 'giallo' ha riguardato il quarto gol messo a segno dalla squadra di Fonseca. Dai replay sembra infatti che l'autore del gol sia Aleksandar Kolarov, che batte una punizione dall'out di destra diretta nel cuore dell'area. Mkhitaryan si tuffa per colpire il pallone di testa ma la sfera non sembra cambiare traiettoria dopo l'intervento dell'ex Borussia.

Anche l'armeno, una volta resosi conto che il pallone è finito in rete, corre verso Kolarov come a celebrarlo per il gol realizzato pochi istanti prima. Eppure lo speaker dello stadio, nell'annunciare la rete dopo il check del VAR, lo assegna a Mkhitaryan che sul campo, con un gesto rivolto alla fascia sinistra, sembra addirittura chiedere scusa al compagno per avergli 'scippato' il gol. Anche per la Lega Calcio, poi, il gol è da attribuirsi a Mkhitaryan.