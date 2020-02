VIDEO - Fonseca su Pellegrini: "Devo farlo giocare, è importante che senta la mia fiducia"

In occasione della conferenza di presentazione in vista di Roma-Lecce, Paulo Fonseca è tornato a parlare del momento difficile di Lorenzo Pellegrini, reduce da alcune prestazioni deludenti e dai fischi al momento della sostituzione contro il Gent: "Un allenatore deve sempre pensare a queste due possibilità. Lorenzo deve capire ciò che non ha fatto bene in partita e perché. Ho parlato con il giocatore per spiegargli cosa non ha fatto bene. Io devo farlo giocare, penso sia importante che il giocatore senta la mia fiducia e dimostri che sta lottando per cambiare le cose in positivo. In questo momento non è nascondendoli che possiamo aiutare i giocatori e la squadra".